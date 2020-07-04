أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الصحة العالمية: العالم سجل رقما قياسيا في إصابات كورونا اليومية

10:24 م السبت 04 يوليه 2020
الصحة العالمية: العالم سجل رقما قياسيا في إصابات كورونا اليومية

منظمة الصحة العالمية

وكالات


أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغت 212326 حالة خلال 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت رويترز.

وذكر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات سُجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 يونيو الماضي، حيث بلغت 189077 حالة على مستوى العالم.

وظل عدد حالات الوفاة ثابتا عند نحو 5000 حالة يوميًا تقريبًا.

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 11 مليون حالة يوم الجمعة فيما يشير إلى منعطف جديد في انتشار المرض الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص خلال سبعة أشهر.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا البرازيل

الخبر التالى:

اندلاع حريق في محطة طاقة إيرانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 74035

    عدد المصابين

  • 20103

    عدد المتعافين

  • 3280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان