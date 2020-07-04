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الصحة العالمية توقف تجربة عقارين في علاج مرضى كورونا

10:17 م السبت 04 يوليه 2020
الصحة العالمية توقف تجربة عقارين في علاج مرضى كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية

وكالات


قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إنها أوقفت تجاربها لعلاج مرضى كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين وعقار الإيدز لوبينافير ريتونافير، بعد أن فشلت في الحد من الوفيات، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت المنظمة في بيان مشيرة إلى تجارب كبيرة تشارك فيها دول عديدة ”تظهر النتائج المبدئية للتجارب أن هيدروكسي كلوروكين ولوبينافير/ريتونافير، لا يسهمان بشيء يذكر في الحد من وفيات مرضى كوفيد-19 الخاضعين للعلاج في المستشفيات. سيوقف الباحثون التجارب على الفور“.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن القرار، الذي اتخذ بناء على توصية لجنة دولية، لا يسري على دراسات أخرى ترتبط باستخدامهما مع المرضى خارج المستشفيات أو كوقاية.

ويبحث جانب آخر من التجارب التي تقودها منظمة الصحة العالمية الأثر المحتمل لعقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسيز في علاج مرضى كوفيد-19.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا عقار الملاريا عقار هيدروكسي كلوروكين

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