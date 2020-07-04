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العراق يطالب تركيا بوقف فوري لاعتداءاتها على شمال البلاد

10:10 م السبت 04 يوليه 2020
العراق يطالب تركيا بوقف فوري لاعتداءاتها على شمال البلاد

رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي

بغداد - (أ ش أ):
طالبت الحكومة العراقية اليوم السبت، تركيا بالوقف الفوري لاعتداءاتها على أراضي الدولة العراقية.
وحملت الحكومة، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية (نينا) تركيا المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما يقع من خسائر بشرية ومادية، وما يشكله التجاوز من انتهاك للسيادة العراقية.

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Asha
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