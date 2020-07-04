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العراق: سلمنا سفير تركيا رسالتين حول اعتداءات بلاده على سيادة العراق

09:51 م السبت 04 يوليه 2020
العراق: سلمنا سفير تركيا رسالتين حول اعتداءات بلاده على سيادة العراق

الشرطة الاتحادية العراقية

وكالات

طالبت الحكومة العراقية، مساء اليوم السبت، بوقف فوري للاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن بيان المتحدث باسم رئاسة الوزراء العراقية أحمد ملا طلال قوله، إن القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية.

وشدد على رفض الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين.

وطالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية.

ةقال إن الحكومة العراقية سلّمت سفير الجمهورية التركية في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، وتؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها.

وحملت الحكومة العراقية، تركيا المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه.

دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه.

العراق تركيا الاعتداءات التركية

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