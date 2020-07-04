أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

زلزال بقوة ٤.٦ درجة يضرب شمال إيران

09:49 م السبت 04 يوليه 2020
زلزال بقوة ٤.٦ درجة يضرب شمال إيران

زلزال - أرشيفية

طهران - (د ب أ)

هز زلزال بقوة ٤.٦ درجة على مقياس ريختر، محافظة كلستان بشمال إيران، مساء اليوم السبت.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، أن الزلزال وقع في منطقة كميش تبه بمحافظة كلستان، مساء اليوم السبت.

وأضافت أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.

زلزال إيران طهران

الخبر التالى:

العراق: سلمنا سفير تركيا رسالتين حول اعتداءات بلاده على سيادة العراق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 72711

    عدد المصابين

  • 19690

    عدد المتعافين

  • 3201

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11206261

    عدد المصابين

  • 6355504

    عدد المتعافين

  • 529403

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض طفيف.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت