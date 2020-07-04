زلزال بقوة ٤.٦ درجة يضرب شمال إيران

طهران - (د ب أ)

هز زلزال بقوة ٤.٦ درجة على مقياس ريختر، محافظة كلستان بشمال إيران، مساء اليوم السبت.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، أن الزلزال وقع في منطقة كميش تبه بمحافظة كلستان، مساء اليوم السبت.

وأضافت أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.