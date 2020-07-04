روسيا: خطة ترامب بشأن مجموعة السبع ستكون "معيبة" بدون الصين

موسكو - (د ب أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن بلاده لا ترى أى معنى لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد قمة موسعة لمجموعة السبع بدون مشاركة الصين.

ونقلت وكالة تاس للأنباء، عن ريابكوف أن موسكو وواشنطن لا تتناقشان بشأن تفاصيل مبادرة ترامب، التي بموجبها سيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة لكن بدون مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال: "إن ما يسمى بقمة مجموعة السبع الموسعة، فكرة معيبة .. من المستحيل ببساطة مناقشة مشكلات العالم المعاصر بدون الصين".

وكان ترامب قد اقترح مبادرة بدعوة قادة روسيا وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية لقمة مجموعة السبع المقررة فى وقت لاحق من العام الجاري، مشيرا إلى أن التركيبة الحالية للمجموعة "عفا عليها الزمن" حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

