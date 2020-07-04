العراق يسلم سفير تركيا رسالتين شديدتي اللهجة حول اعتداءات أنقرة الأخيرة

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنه سلمت سفير تركيا في بغداد رسالتين شديدتي اللهجة حول اعتداءاتها‎ الأخيرة على شمال العراق، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت السلطات التركية أعلنت منذ أيام إطلاق عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر" بحجة مواجهة قوات حزب العمال الكردستاني.

فيما أدانت مصر، الجمعة، الانتهاكات التركية "المستمرة" للسيادة العراقية، معتبرة أن "ممارسات تركيا العدوانية تثبت أنها أحد مصادر عدم الاستقرار في المنطقة"، وذلك في ظل الغارات الجوية التي تشنها أنقرة على مواقع بالعراق.

والجمعة، شنت مقاتلات تركية، سلسلة غارات على الجبال المحيطة ببلدتي ديرلوك وشيلادزي، بمحافظة دهوك شمالي العراق.

وأكد بيان للخارجية المصرية أن استمرار "هذا النهج المرفوض، من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي".

وأضاف: "إن تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية يكشف حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما أكدته مصر مرارا، أن تركيا مصدر رئيسي من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة".