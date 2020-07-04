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وزيرا خارجية الأردن والصين يبحثان الاستعدادات لمنتدى التعاون العربي الصيني

09:11 م السبت 04 يوليه 2020
وزيرا خارجية الأردن والصين يبحثان الاستعدادات لمنتدى التعاون العربي الصيني

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

عمان - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم السبت، ووزير خارجية الصين وانغ يي، الاستعدادات للدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي سيعقد بعد غد الإثنين، برئاسة أردنية صينية.

وأكد الوزيران خلال مباحثاتهما التي جرت عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) حرصهما على نجاح الاجتماع الذي تقرر استضافة المملكة له في دورته الثامنة في بيجين في العام 2018 وخروجه بقرارات تسهم بتعزيز التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات، كما سيبحث وزراء خارجية الدول العربية والصين خلال الاجتماع سبل تطوير المنتدى وآفاقه المستقبلية إضافة إلى التطورات الإقليمية.

وأشارا إلى استمرار العمل على زيادة التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتجارية، و التشاور حول سبل تجاوز الأزمات الإقليمية وحلها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح الوزيران التأكيد على التضامن وتكاتف الجهود في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها واستمرار التعاون من أجل التغلب على تداعيات الجائحة التي تمثل تحدياً دولياً يستوجب تعاوناً دولياً كذلك.

وثمن الصفدي موقف الصين الداعم لحل الدولتين والرافض لضم أراض فلسطينية محتلة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني تثمين بلاده للجهود التي يقودها العاهل الأردني عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليميين.

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