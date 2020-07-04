الجيش الليبي: الخيار العسكري أمام تركيا في ليبيا يواجه تعقيدات كبيرة

وكالات



قال خالد المحجوب، ‏مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إن الخيار العسكري أمام تركيا في الشأن الليبي يواجه تعقيدات، موضحًا أن أنقرة تخشى الهزيمة العسكرية في ليبيا.

وتابع المحجوب في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عربية، ‏أن الليبيين سيكسرون وهم أنقرة بالبقاء في ليبيا، إلى الأبد في إشارة إلى تصريحات وزير الدفاع التركي.

وأكد أن الجيش الليبي عازم على إخراج الأتراك من الأراضي الليبية.