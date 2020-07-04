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‏الصحة العالمية توقف دعم أدوية بينها كلوركين لعلاج كورونا

07:59 م السبت 04 يوليه 2020
‏الصحة العالمية توقف دعم أدوية بينها كلوركين لعلاج كورونا

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية وقف دعم تجارب أدوية هيدروكسي كلوروكين، و"لوبينافير" و"ريتونافير" لعلاج كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأوضحت المنظمة العالمية أن تلك الأدوية لم تحد من وفيات كورونا.

‎وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحفي الجمعة إن المنظمة تتوقع ظهور نتائج أولية في غضون أسبوعين من التجارب السريرية التي تجريها على الأدوية التي قد تكون فعالة في علاج مرضى كوفيد-19.

وقال مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ في المنظمة، إنه ليس من الحكمة التكهن بموعد يصبح فيه لقاح كورونا جاهزا للتوزيع على نطاق جماهيري.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه في حين قد تظهر فعالية أحد اللقاحات بحلول نهاية العام، إلا أن السؤال هو متى يمكن إنتاجه بكميات كبيرة.

يأتي ذلك وسط جهود حثيثة من مختلف دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية لإيجاد عقار أو لقاح فعال مضاد لفيروس كوفيد 19.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد 19 تيدروس أدهانوم

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