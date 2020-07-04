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​وصول 5 رحلات من إيطاليا والكويت والإمارات إلى مطار القاهرة

07:35 م السبت 04 يوليه 2020
​وصول 5 رحلات من إيطاليا والكويت والإمارات إلى مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:


استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، 5 رحلات دولية على متنها 743 راكبًا، قادمين من إيطاليا والإمارات والكويت.

وقالت مصادر في المطار، إن 3 رحلات دولية لمصر للطيران، وصلت المطار، كانت الأولى قادمة من الشارقة وتقل 133 راكبًا، والثانية قادمة من ميلانو وتقل 121 راكبًا، والثالثة قادمة من روما وتقل 141 راكبًا، كما استقبلت صالات الوصول بالمطار رحلة لشركة العربية للطيران قادمة من الشارقة وتقل 174 راكبًا، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة من الكويت وعلى متنها 133 راكبًا.

مطار القاهرة الإمارات الكويت إيطاليا شركة مصر للطيران

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