برلماني روسي: القرم ليس بحاجة لاعتراف تركيا
موسكو - (أ ش أ):
قال عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) عن شبه جزيرة القرم سيرجي تسيكوف "إن القرم لا يحتاج لأن تعترف به تركيا جزءا من روسيا".
وأضاف تسيكوف في تصريح صحفي اليوم السبت "إن الاعتراف الأهم بالنسبة لسكان شبه الجزيرة، هو اعتراف روسيا ودعمها"، مشيرا إلى أن سكان القرم لا يهمهم اعتراف الدول الأخرى.
وتابع "إن المجتمع الدولي سيضطر عاجلا أم آجلا للاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء لا يتجزأ من روسيا، لأن ذلك حقيقة تاريخية وأمر واقع يجب أخذه بالاعتبار".
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