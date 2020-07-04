التحالف الدولي يشن غارات جوية على أنفاق لتنظيم داعش في نينوى بالعراق

بغداد - (أ ش أ):

شن طيران التحالف الدولي، اليوم السبت، غارات جوية على أنفاق يستخدمها تنظيم ⁧"داعش⁩" الإرهابي في محافظة نينوى بالعراق.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة -في بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أن التحالف الدولي نفذ ضربات جوية على أنفاق تستخدمها ⁧عصابات داعش⁩ في نينوى، موضحة أن الضربات الجوية جاءت بأمر من قيادة العمليات المشتركة.

وكانت طائرات فرنسية تابعة للتحالف الدولي قد شنت، في وقت سابق، غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش ضمن قطاع عمليات سامراء بالعراق.