باكستان تفتح أربع نقاط حدودية مع إيران اعتبارا من الغد

إسلام آباد - (د ب أ)

ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية أنه سيتم فتح أربعة معابر حدودية مع إيران في ضوء قرار اتخذه المركز الوطني للقيادة والعمليات في اجتماع له، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

والمعابر الأربعة هي "جابد" و"ماند" و"كاتاجار" و"شيدجي"

وستظل المعابر الحدودية الأربعة مفتوحة على مدار الاسبوع من الصباح حتى المساء، من أجل التجارة فقط، كما تم الاتفاق عليه بشكل مشترك بين البلدين..

وطبقا لبيان الوزارة فإنه سيتم السماح لعدد غير محدد من الشاحنات بالمرور، فيما يتم ضمان جميع إجراءات التشغيل والبروتوكولات القياسية المتعلقة بفيروس كورونا