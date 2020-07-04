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19قتيلا و3 مفقودين في أحدث حصيلة لضحايا الطقس السيئ جنوب غربي الصين

04:54 م السبت 04 يوليه 2020
19قتيلا و3 مفقودين في أحدث حصيلة لضحايا الطقس السيئ جنوب غربي الصين

فيضانات في الصين - ارشيفية

بكين- (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة المصحوبة بفيضانات عارمة في محافظة مياننينغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين إلى 19 قتيلا، فيما لا يزال 3 أشخاص في تعداد المفقودين.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم السبت - أن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال قائمة حتى الآن، بحثا عن المفقودين ومساعدة المتضررين جراء العاصفة التي ضربت المنطقة يوم 26 يونيو الماضي.

من جهتها، أعلنت لجنة الدولة الصينية للتنمية والإصلاح تخصيص 211 مليون يوان (حوالي 8ر29 مليون دولار) للإغاثة من الفيضانات في المقاطعات الصينية المنكوبة.

وأوضحت اللجنة أن الأموال جزء من الميزانية الاستثمارية للحكومة المركزية للإغاثة من الكوارث ودعم الطوارئ، والتي ستستخدم لإصلاح البنية التحتية ومرافق الرعاية الاجتماعية في المناطق المنكوبة بالفيضانات

ومنذ أوائل يونيو الماضي، أثرت الفيضانات على نحو 12 مليون شخص في 13 منطقة على مستوى المقاطعات في جنوبي الصين.

هذا المحتوى من

Asha
الصين فيضانات الصين ضحايا الأمطار

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