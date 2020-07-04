أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

المغرب: 146 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا إلى 13434 حالة

03:48 م السبت 04 يوليه 2020
المغرب: 146 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا إلى 13434 حالة

وزارة الصحة المغربية

الرباط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم السبت ، عن تسجيل 146 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 13434 حالة.

وافاد بيان لوزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 726489 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل وفاتين جديدتين بسبب الفيروس ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 232 حالة.. كما تم تسجيل 54 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، ، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 9214 حالة.

هذا المحتوى من

وزارة الصحة المغربية فيروس كورونا تحاليل كورونا

الخبر التالى:

لبنان يسجل 25 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 72711

    عدد المصابين

  • 19690

    عدد المتعافين

  • 3201

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11162339

    عدد المصابين

  • 6230940

    عدد المتعافين

  • 528078

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأوقاف: منع أي موالد أو احتفالات بمحيط المساجد لحين انتهاء فيروس كورونا