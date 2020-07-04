المغرب: 146 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا إلى 13434 حالة

الرباط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم السبت ، عن تسجيل 146 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 13434 حالة.

وافاد بيان لوزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 726489 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل وفاتين جديدتين بسبب الفيروس ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 232 حالة.. كما تم تسجيل 54 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، ، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 9214 حالة.