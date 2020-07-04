دبلوماسي روسي يحذر طالبان من محاولة الاستيلاء على السلطة في أفغانستان بالقوة

موسكو- (أ ش أ):

حذر الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير الإدارة الثانية للشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية زامير كابولوف، حركة طالبان من محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في أفغانستان، مشيرا إلى أن هذا سيحول المجتمع الدولي كله ضد الحركة.

وقال كابولوف - في تصريح اليوم السبت أوردته وكالة أنباء "تاس" - "إن حركة طالبان يمكن أن تعود إلى السلطة في أفغانستان كجزء من حكومة ائتلافية"، محذرا الحركة من محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة.

وأضاف: "ستعود طالبان إلى السلطة كجزء من حكومة ائتلافية، وأنا لا أقول إن كل طالبان طيبون ومسالمون، فبينهم شريحة خطيرة من المتطرفين الذين لديهم منطق خاص بهم".

وتابع: "أن الجزء المتعقل" من حركة طالبان يدرك أنه في حال الإقدام على مثل هذه المحاولات للاستيلاء على السلطة، سيكون الجميع بما في ذلك روسيا، ضدهم".

يُذكر أن طالبان والولايات المتحدة وقعتا في فبراير الماضي اتفاقا لإحلال السلام في أفغانستان، تسحب واشنطن بموجبه جنودها من أفغانستان في غضون 14 شهرا مقابل ضمانات أمنية من الحركة وتعهدها بعقد محادثات سلام مع حكومة كابل.