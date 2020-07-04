الإمارات تسجل 716 إصابة و3 حالات وفاة جديدة بكورونا
01:56 م السبت 04 يوليه 2020
أبوظبي – (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت تسجيل 716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 50,857.
وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 321 حالة، وشفاء 704 حالات ليصل عدد المتعافين إلى 39,857 حالة.
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