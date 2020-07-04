الإمارات تسجل 716 إصابة و3 حالات وفاة جديدة بكورونا

أبوظبي – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت تسجيل 716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 50,857.

وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 321 حالة، وشفاء 704 حالات ليصل عدد المتعافين إلى 39,857 حالة.