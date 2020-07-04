قطر تسجل وفاتين و530 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 123 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 530 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 99 الفا و183 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 1804 حالات شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 90 ألفا و387 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4876 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 376 ألفا و881 شخصا.