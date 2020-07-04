ولاية أسترالية تعزل 9 مبانٍ بسبب كورونا

سيدني- (د ب أ):

أصدرت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، تعليمات بإخضاع تسعة مبان سكنية عامة يقطنها حوالي 3000 شخص للحجر الصحي في محاولة لاحتواء البؤر الساخنة لتفشي فيروس كورونا، والتي تسببت في ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، السبت، بحسب ما ذكره رئيس وزراء الولاية دانيال اندروز.

وقال اندروز في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم السبت بتوقيت أستراليا إنه لن يُسمح لأحد، باستثناء السكان العائدين، بدخول المباني متوسطة الارتفاع والشاهقة لمدة خمسة أيام، على الأقل، في الوقت الذي ستخضع فيه السلطات جميع المقيمين في هذه المباني لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

وارتفعت حصيلة الإصابات النشطة بفيروس كورونا في الولاية إلى 509 اليوم السبت، بعد فرض إغلاق الأسبوع الماضي لمدة أربعة أسابيع في مناطق مدينة ملبورن، عاصمة الولاية في إطار جهود الحكومة لاحتواء

الوباء. والحصيلة اليومية هي ثاني أكبر زيادة في الحالات المؤكدة ،وأكبر قفزة في الاعداد منذ 28 آذار/مارس الماضي.