سلطنة عمان تسجل 1177 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 45106 حالة

مسقط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت، تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 45106 حالة.

وأفادت وزارة الصحة بالسلطنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - بأن إجمالي الوفيات بلغ 203 حالات، فيما تعافى 26968 شخصا، مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال 24 ساعة الماضية بلغت 2992.