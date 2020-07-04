سلطنة عمان تسجل 1177 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 45106 حالة
مسقط- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت، تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 45106 حالة.
وأفادت وزارة الصحة بالسلطنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - بأن إجمالي الوفيات بلغ 203 حالات، فيما تعافى 26968 شخصا، مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال 24 ساعة الماضية بلغت 2992.
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