فلسطين تسجل 324 إصابة جديدة بكورونا

رام الله- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت تسجيل 324 إصابة جديدة في مختلف المحافظات؛ ما يرفع الحصيلة إلى 4013 حالة.

وأضافت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عدد المتعافيين بلغ 637، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 16 حالة.