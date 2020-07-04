فلسطين تسجل 324 إصابة جديدة بكورونا
12:05 م السبت 04 يوليه 2020
رام الله- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت تسجيل 324 إصابة جديدة في مختلف المحافظات؛ ما يرفع الحصيلة إلى 4013 حالة.
وأضافت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عدد المتعافيين بلغ 637، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 16 حالة.
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