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عُمان تسجل 10 وفيات و1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا

11:51 ص السبت 04 يوليه 2020
عُمان تسجل 10 وفيات و1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة العمانية

مسقط - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، السبت، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 203 حالات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1177 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 45 ألفا و106 حالات.

وأضافت أن الإصابات تشمل 969 حالة لعمانيين، و208 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 799 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 26 ألفا ، و968 .

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