ترامب يزور جبل راشمور متحديا النصائح الطبية
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واشنطن- (بي بي سي):
صمم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيارة موقع النصب التذكاري لأربعة رؤساء أمريكيين سابقين في جبل راشمور بولاية ساوث داكوتا، للاحتفال بعيد الاستقلال الوطني الذي يصادف الرابع من يوليو، وعلى الرغم من النصائح الطبية بتفادي التجمعات.
وشهد الحفل الذي أٌقيم مساء أمس الجمعة تجمعا ضخما لقرابة ثمانية آلاف شخص.
واستبق خبراء الصحة الاحتفال بعيد الاستقلال بالتحذيرات من الارتفاعات الأخيرة في مستويات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مطالبين بتجنب التجمعات الكبيرة واتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك بارتداء الأقنعة واستخدام مظهرات، والإبقاء على مسافات متباعدة بين الأشخاص.
وجبل راشمور هو نصب تذكاري لأوجه أربع رؤساء أمريكيين منحوت في الجرانيت بارتفاع 60 قدما (18 م). الرؤساء هم جورج واشنطن، توماس جيفرسون، ثيودور روزفلت وأبراهام لينكون.
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