أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

إنذار حريق كاذب على رحلة لشركة "رايان اير" يدفعها للهبوط اضطراريا

05:21 ص السبت 04 يوليه 2020
إنذار حريق كاذب على رحلة لشركة "رايان اير" يدفعها للهبوط اضطراريا

شركة رايان اير

أثينا- (د ب أ):
اضطرت طائرة تابعة لشركة "رايان اير" للطيران كانت في رحلة من برلين إلى أثينا إلى التوقف بشكل اضطراري في تسالونيكي بعد إنذار حريق كاذب يوم الجمعة.

وأفادت الإذاعة اليونانية العامة "اي ار تي" إن كل الركاب بخير.

وأعلن قائد الطائرة عن الهبوط الاضطراري بعد إطلاق إنذار حريق في قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة فوق مدينة تسالونيكي اليونانية الساحلية.

وأفادت بوابة الأخبار المحلية بالمدينة بأنه بعد إطلاق الإنذار في مطار تسالونيكي، هبطت الطائرة بدون مشكلات.​

شركة رايان اير إنذار حريق أثينا هبوط اضطراري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 72711

    عدد المصابين

  • 19690

    عدد المتعافين

  • 3201

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11162339

    عدد المصابين

  • 6230940

    عدد المتعافين

  • 528078

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إصابات كورونا تتزايد عربياً: السعودية تتجاوز 200 ألف.. ومصر 70 ألفاً