سفير مصر بجوبا يبحث مع وزير شئون الرئاسة الجنوب سوداني التعاون بين البلدين

القاهرة - (أ ش أ):

بحث سفير مصر في چوبا السفير الدكتور محمد قدح، مع وزير شئون الرئاسة بدولة جنوب السودان نيال دينج نيال، علاقات التعاون بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم الجمعة، أن السفير نقل للوزير الجنوب سودانى تهنئة وزير الخارجية سامح شكري بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن أطيب التمنيات له بالتوفيق، كما نقل له دعوة لزيارة القاهرة في موعد يتم الاتفاق عليه وفقًا لارتباطات الجانبين.

واستعرض السفير المصري، خلال اللقاء، مجمل تطورات العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية، وكذا الدعم التنموي والإنساني المصري للأشقاء فى جنوب السودان.

كما أشاد السفير قدح بالتقدم المُحرَز على صعيد تنفيذ اتفاق السلام المُنشط خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً دعم مصر الثابت لمسيرة تنفيذ اتفاق السلام فى جنوب السودان.

من جانبه، أعرب الوزير الجنوب سوداني عن شكره وتقديره لرسالة الوزير شكري، وتطلعه لتلبية الدعوة لزيارة القاهرة قريبًا.

كما أشاد بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وأطلع السفير المصري الوزير نيال دينج نيال على تطورات أزمة سد النهضة، حيث أعرب المسؤول الجنوب سوداني عن تطلعه لأن تسفر المفاوضات الجارية عن اتفاق عادل ومتوازن يلبي تطلعات الدول الثلاث ووفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.