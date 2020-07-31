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هجوم بقنبلة حارقة يتسبب في أضرار بكاتدرائية في نيكاراجو

11:59 م الجمعة 31 يوليه 2020
هجوم بقنبلة حارقة يتسبب في أضرار بكاتدرائية في نيكاراجو

ارشيفيه

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قال رئيس المطارنة بعاصمة نيكاراجوا إن قنبلة حارقة أشعلت حريقا في كنيسة صغيرة شهيرة بكاتدرائية ماناجوا اليوم الجمعة.

وذكر الأسقف المساعد سيلفيو بايز أن الهجوم تسبب "في أضرار جسيمة" في كنيسة دم المسيح، حيث تجتذب صورة يسوع المسيح منذ قرون العديد من المصلين.

وجاء الهجوم بعد حادثين آخرين بكنيستين في نيكاراجوا، لحقت بهما أضرار وسرقت منهما أشياء، بحسب صحيفة لا برينسا المحلية.

وكانت كنائس نيكاراجوا تعد مكانا يلجأ إليه الطلبة وأنصار للمعارضة خلال احتجاجات ضد حكومة الرئيس دانييل أورتيجا، والتي بدأت في أبريل عام 2018.

كاتدرائية ماناجوا حريق سيلفيو بايز دانييل أورتيجا

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