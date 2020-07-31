هجوم بقنبلة حارقة يتسبب في أضرار بكاتدرائية في نيكاراجو
مكسيكو سيتي - (د ب أ):
قال رئيس المطارنة بعاصمة نيكاراجوا إن قنبلة حارقة أشعلت حريقا في كنيسة صغيرة شهيرة بكاتدرائية ماناجوا اليوم الجمعة.
وذكر الأسقف المساعد سيلفيو بايز أن الهجوم تسبب "في أضرار جسيمة" في كنيسة دم المسيح، حيث تجتذب صورة يسوع المسيح منذ قرون العديد من المصلين.
وجاء الهجوم بعد حادثين آخرين بكنيستين في نيكاراجوا، لحقت بهما أضرار وسرقت منهما أشياء، بحسب صحيفة لا برينسا المحلية.
وكانت كنائس نيكاراجوا تعد مكانا يلجأ إليه الطلبة وأنصار للمعارضة خلال احتجاجات ضد حكومة الرئيس دانييل أورتيجا، والتي بدأت في أبريل عام 2018.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
93757
عدد المصابين
-
38236
عدد المتعافين
-
4774
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
17201277
عدد المصابين
-
10716271
عدد المتعافين
-
670454
عدد الوفيات
إعلان