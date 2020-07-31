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أمريكا: وفيات كورونا بفلوريدا تحطم الرقم القياسي لليوم الرابع على التوالي

11:11 م الجمعة 31 يوليه 2020
أمريكا: وفيات كورونا بفلوريدا تحطم الرقم القياسي لليوم الرابع على التوالي

تدابير احترازية ضد كورونا بولاية فلوريدا

واشنطن - (د ب أ):
سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية 257 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتحطم بذلك الرقم القياسي لليوم الرابع على التوالي اليوم الجمعة.
وعلى الرغم من أن حالات الإصابة الجديدة تأخذ طريقها حاليا نحو الانخفاض، فإن الولاية مازالت تسجل حوالي 5300 حالة إصابة جديدة ، على الرغم من أن هذا الرقم يقل بمقدار النصف عن مستويات الذروة والارتفاعات القصوى التى تم تسجيلها في الأسابيع الأخيرة.
وتجنبت الولاية ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة ، وقوع خسائر كبيرة فى الأرواح إلى حد كبير في وقت سابق من فترات تفشى الوباء. ومع ذلك أصبحت الولاية مؤخرا بؤرة تفشى كبيرة حيث سجلت أكثر من 6840 حالة وفاة و 470 ألف حالة إصابة . وتم تسجيل حوالي ثلث حالات الإصابة هذه فقط قبل يونيو.
وسجلت الولايات المتحدة بأسرها أكثر من 150 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس ، وأكثر من 4.5 مليون حالة إصابة مؤكدة ، مع ما يقرب من مليوني حالة في شهر يوليو وحده، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

فلوريدا أمريكا فيروس كورونا واشنطن

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