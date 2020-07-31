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مصر تؤكد قوة العلاقة مع الكويت وتستنكر محاولات الوقيعة بين البلدين

10:17 م الجمعة 31 يوليه 2020
مصر تؤكد قوة العلاقة مع الكويت وتستنكر محاولات الوقيعة بين البلدين

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم الجمعة، على قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعباً ودولةً؛ لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.

وذكرت الوزارة أنها تابعت بمزيج من الرفض والاستنكار مؤخراً بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين، حيث تقف وراء هذه الإساءات جهات مُغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين.

ومن جانب آخر، شددت الوزارة على اعتزاز الجانبيّن بالجالية المصرية بالكويت والجالية الكويتية بمصر، وبأن أبناء الجاليتيّن يتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم؛ كما أن لهم دوراً إيجابياً في تنمية المجتمعات التي يعيشون فيها وهم يسهمون في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتيّن.

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مصر الكويت وسائل التواصل الاجتماعي وزارة الخارجية المصرية

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