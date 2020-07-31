أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

ترامب يدرس حظر تطبيق "تيك توك"

09:32 م الجمعة 31 يوليه 2020
ترامب يدرس حظر تطبيق "تيك توك"

دونالد ترامب

(وكالات):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يدرس العديد من البدائل بشأن تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة ByteDance الصينية، دون أن يستبعد حظر التطبيق في بلاده.

وفي حديث للصحفيين قال ترامب: "نحن ندرس "تيك توك"... قد نحظر التطبيق، وقد نفعل أشياء أخرى"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأضاف: "هناك بعض الخيارات، لكن الكثير من الأمور تجري حاليا، لهذا سنرى ما الذي سيحدث".

وأوضح تقرير لوكالة "بلومبيرغ" أن ترامب يستعد لتوقيع أمر تنفيذي يجبر شركة ByteDance على التنازل عن ملكية التطبيق للولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ تدابير ضد "تيك توك"، وسط قلق حول أمن البيانات الشخصية التي يجمعها التطبيق من مستخدميه الأمريكيين.

تطبيق تيك توك ترامب دونالد ترامب الرئيس ترامب حظر تيك توك الولايات المتحدة

الخبر التالى:

لبنان يسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93757

    عدد المصابين

  • 38236

    عدد المتعافين

  • 4774

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17201277

    عدد المصابين

  • 10716271

    عدد المتعافين

  • 670454

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان