السعودية تعلن عدم تسجيل أية إصابات بكورونا بين الحجاج حتى الآن
09:30 م الجمعة 31 يوليه 2020
الرياض - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أية حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الحجاج حتى الآن.
وأضافت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه لم تُسجَّل أية أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، وأن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.
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