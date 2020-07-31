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البرتغال.. مقتل شخصين وإصابة سبعة بجروح خطيرة في حادث قطار

09:17 م الجمعة 31 يوليه 2020
البرتغال.. مقتل شخصين وإصابة سبعة بجروح خطيرة في حادث قطار

حادث قطار

مدريد - (د ب أ):

لقي شخصان حتفهما وأصيب 7 آخرون بإصابات خطيرة في حادث قطار بالبرتغال ، وفق تقارير إعلامية.

وقالت وكالة لوسا البرتغالية للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الحماية المدنية المحلية كارلوس تافاريس إن قطار ألفا بندولار السريع اصطدم بسيارة صيانة في كويمبرا / 200 كيلومتر شمالي لشبونة/ بعد ظهر الجمعة وخرج عن مساره.

وذكرت صحيفة "دياريو دي نوتيسياس" نقلا عن شهود عيان إن الركاب الذين كانوا على متن القطار أصيبوا بالذعر أُثناء وقوع الحادث.

وفور وقوع الحادث هرع عدد كبير من عمال الإغاثة إلى الموقع لإنقاذ المصابين.

حادث قطار البرتغال الحماية المدنية مدريد

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