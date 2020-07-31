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الصحة السورية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:40 م الجمعة 31 يوليه 2020
الصحة السورية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اللحوم

دمشق - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي في البلاد إلى 757 حالة.
وأوضحت الوزراة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"- أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليبلغ عدد الوفيات 43، وشفاء 8 حالات ليصبح إجمالي عدد المتعافين 237 حالة.

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