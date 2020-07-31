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الصحة العالمية: جائحة كورونا سيمتد أثرها لعقود مقبلة

07:04 م الجمعة 31 يوليه 2020
الصحة العالمية: جائحة كورونا سيمتد أثرها لعقود مقبلة

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

(وكالات):
قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، من الكوارث التي سيمتد أثرها لوقت طويل في المستقبل.
وجاءت تصريحاته أمام اجتماع للجنة الطوارئ في المنظمة وفقا لما جاء في نشرتها، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف تيدروس: "الجائحة هي أزمة صحية تحدث مرة كل قرن، وتبعاتها ستظل محسوسة لعقود مقبلة".

تيدروس أدهانوم جيبريسوس منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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