رئيس البرازيل يشعر بالضعف بعد إعلان تعافيه من كورونا

بوجوتا - (د ب أ):

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إنه شعر "بضعف قليل" ويتناول المضادات الحيوية بعد إعلان تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19).

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن بولسونارو، الذي سجلت بلاده ثاني أعلى أرقام للإصابة والوفيات بسبب كورونا في العالم، أن تعافى من الفيروس بعد إصابته به لأكثر من أسبوعين.

وشدد عدة مرات على أنه ما زال في صحة جيدة ولم تظهر عليه أية أعراض.

وأعلن بولسونارو أمس الخميس مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه خضع لفحص دم "وشعر بالضعف قليلاً أمس".