ارتفاع مخاطر حرائق الغابات المتوقعة بست مناطق روسية

موسكو - أ ش أ

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للغابات أن الخبراء يتوقعون ارتفاع مخاطر حرائق الغابات بست مناطق روسية في شهر أغسطس المقبل.

وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن هناك خطراً كبيراً من حرائق الغابات في المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية (في شمال كاريليا وكامل إقليم منطقة بسكوف)، وفي المنطقة الفيدرالية المركزية (في الجزء الغربي من منطقة سمولينسك)، وفي جميع مناطق كورسك و بيلجورود، بالإضافة إلى جنوب منطقة أوريول.

وأضاف البيان أن هذا الخطر يهدد أيضا مقاطعة فولجا الفيدرالية (في الجزء الشرقي من منطقة أورينبورج).

وأشار البيان إلى أنه في جبال الأورال من الممكن حدوث زيادة في خطر الحرائق بالجزء الجنوبي الشرقي من منطقة "يامال -نينتس" ذاتية الحكم، وفي شرق مقاطعتي خانتي مانسي ذاتية الحكم ومنطقة تشيليابينسك، وفي جنوب منطقتي كورجان وتيومين.

وأوضح البيان أنه من المحتمل حدوث تعقيد في حالة حرائق الغابات في سيبيريا وتحديدا في جنوب أومسك وفي الجزء الجنوبي الغربي من مناطق نوفوسيبيرسك، وفي غرب إقليم ألتاي، وفي الجزء الشرقي من إقليم كراسنويارسك وشمال منطقة إيركوتسك.

ولفت بيان الهيئة الفدرالية الروسية للغابات إلى أن هناك احتمالا متزايدا لحرائق الغابات في الأجزاء الغربية والوسطى والشمالية الشرقية من ياكوتيا، وفي غرب تشوكوتكا، فوي الجزء الشمالي من منطقة ماجادان، وفي الشمال الغربي من إقليم خاباروفسك.