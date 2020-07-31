أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى تركمانستان لدعمها في مكافحة كورونا

05:53 م الجمعة 31 يوليه 2020
الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى تركمانستان لدعمها في مكافحة كورونا

الإمارات ترسل مساعدات طبية

أبوظبي - (د ب أ):
أرسلت الإمارات، اليوم الجمعة، طائرة مساعدات على متنها 60 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى تركمانستان وذلك من أصل 90 طنا مخصصة لها لدعم جهود 90 ألفا من العاملين في المجال الصحي وتعزيز قدرتهم على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال عبدالعزيز الهاشمي القائم بالأعمال في سفارة الإمارات بعشق آباد إن "دولة الإمارات وتركمانستان تربطهما علاقات ثنائية متميزة تحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق المصالح المشتركة".
وأضاف : "تأمل الإمارات في أن تسهم المساعدات الطبية التي أرسلت اليوم في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في تركمانستان وتوفير المزيد من الحماية لها في مواجهة الجائحة".
يشار الى أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 1248 طنا من المساعدات لأكثر من 92 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

الإمارات تركمانستان فيروس كورونا أبوظبي

الخبر التالى:

ارتفاع مخاطر حرائق الغابات المتوقعة بست مناطق روسية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93757

    عدد المصابين

  • 38236

    عدد المتعافين

  • 4774

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17201277

    عدد المصابين

  • 10716271

    عدد المتعافين

  • 670454

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"فرحة وأضاحٍ".. العيد في زمن كورونا (تغطية خاصة)