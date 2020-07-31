الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى تركمانستان لدعمها في مكافحة كورونا

أبوظبي - (د ب أ):

أرسلت الإمارات، اليوم الجمعة، طائرة مساعدات على متنها 60 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى تركمانستان وذلك من أصل 90 طنا مخصصة لها لدعم جهود 90 ألفا من العاملين في المجال الصحي وتعزيز قدرتهم على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالعزيز الهاشمي القائم بالأعمال في سفارة الإمارات بعشق آباد إن "دولة الإمارات وتركمانستان تربطهما علاقات ثنائية متميزة تحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق المصالح المشتركة".

وأضاف : "تأمل الإمارات في أن تسهم المساعدات الطبية التي أرسلت اليوم في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في تركمانستان وتوفير المزيد من الحماية لها في مواجهة الجائحة".

يشار الى أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 1248 طنا من المساعدات لأكثر من 92 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.