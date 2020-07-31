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السعودية تسجل 1686 إصابة جديدة بفيروس كورونا

05:34 م الجمعة 31 يوليه 2020
السعودية تسجل 1686 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في السعودية

الرياض - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة جراء الفيروس إلى 275 ألفا و905 حالات.
وذكرت الصحة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل 4 آلاف و460 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 235 ألفا و658 حالة، بالاضافة إلى تسجيل 24 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2866 وفاة.

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