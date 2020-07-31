الصحة السعودية: حالات "كوفيد-19" النشطة تتراجع إلى أقل من 40 ألفا

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 24 وفاة و1686 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 26 وفاة و1629 إصابة في اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في البلاد حتى اليوم أصبح 275905، بما في ذلك 2886 حالة وفاة.

وتراجع عدد الحالات النشطة للفيروس في المملكة إلى 37381 منها 2033 مريضا في حالة حرجة، مقارنة مع 40179 حالة نشطة منها 2044 حالة حرجة أمس.

ولفتت الوزارة إلى عدم رصد إصابات خلال اليوم الأخير في المشاعر المقدسة.

وتماثل 4460 مصابا بـ"كوفيد-19" للشفاء في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 235658 شخصا.