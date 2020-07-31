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إخلاء محطة قطار رئيسية في ألمانيا عقب محاول إشعال حريق

02:54 م الجمعة 31 يوليه 2020
إخلاء محطة قطار رئيسية في ألمانيا عقب محاول إشعال حريق

أرشيفية

دوسلدورف- (د ب أ):

بسبب محاولة إشعال حريق أمام أحد المتاجر، أخلت السلطات الألمانية صباح اليوم الجمعة بالكامل محطة القطار الرئيسية في مدينة دوسلدورف بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي البلاد.

وبحسب بيانات الشرطة، هشم رجل الواجهة الزجاجية لمتجر الأزياء وسكب موادا سائلة عليه، ثم أراد أن يلقي بورقة مشتعلة.

وقال متحدث باسم الشرطة أن أحد شهود العيان تدخل وأطفأ النار.

وتبين للخبراء لاحقا أن السوائل التي سكبها الرجل على المتجر لم تكن خطيرة.

وتمكن الجاني من الفرار عقب الواقعة، ولا يوجد له أثر حتى الآن.

وأوقفت السكك الحديدية حركة القطارات بالكامل في حوالي الساعة 50ر8 صباحا، ثم استأنفتها دون توقف القطارات في المحطة عقب 20 دقيقة، ثم تم فتح المحطة في حوالي الساعة 30ر10، بحسب بيانات متحدثة باسم السكك الحديدية.

وخلال الإخلاء، اضطر كافة المسافرين إلى مغادرة مبنى المحطة. وبحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، انتشرت الشرطة عند الحواجز التي أقامتها عند المدخل الرئيسي للمحطة، كما توجهت إليها هناك سيارات إطفاء وفرق إنقاذ.

واتسمت الأجواء بالهدوء بين مئات المسافرين، الذين تكدسوا في ميدان المحطة انتظارا للدخول.

إخلاء محطة قطار ألمانيا دوسلدورف ولاية شمال الراين

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