كورونا في العالم : الإصابات 17.3 مليون والوفيات 673 ألفا و223 حالة

عواصم العالم - (د ب أ):

وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 17 مليونا و297 ألفا و276 حالة، حتى الساعة السادسة وخمس دقائق، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، قد أودى بحياة 673 ألفا و223 شخصا.