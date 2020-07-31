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كورونا في العالم : الإصابات 17.3 مليون والوفيات 673 ألفا و223 حالة

02:49 م الجمعة 31 يوليه 2020
كورونا في العالم : الإصابات 17.3 مليون والوفيات 673 ألفا و223 حالة

أرشيفية

عواصم العالم - (د ب أ):

وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 17 مليونا و297 ألفا و276 حالة، حتى الساعة السادسة وخمس دقائق، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، قد أودى بحياة 673 ألفا و223 شخصا.

فيروس كورونا أستراليا جامعة جونز هوبكنز

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