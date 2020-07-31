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ميدفيديف يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك

02:41 م الجمعة 31 يوليه 2020
ميدفيديف يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك

دميتري ميدفيديف

موسك- (أ ش أ):

هنأ نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف مسلمي روسيا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال ميدفيديف- في تهنئته، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي"، اليوم الجمعة:" إن هذا اليوم يمتلئ بأصفى المشاعر والتوقعات لجميع المسلمين، إنه يرمز إلى الرحمة ويدعو للخير والاحترام المتبادل والولاء للتقاليد القديمة، واحترام الأكبر سنا".

وأعرب ميدفيديف عن تقديره العالي لتفاعل الدولة مع الإدارات الروحية لمسلمي روسيا، مضيفا:" نحن نؤيد مشاركة هذه الإدارات في الحياة الاجتماعية لبلدنا، ونعتبرها أساسا للحوار بين الأعراق والأديان ونرحب بجهودها الهادفة إلى مكافحة التطرف الديني والتعصب والحفاظ على الوفاق في المجتمع"، متمنيا لمسلمي روسيا أطيب التمنيات بالرفاهية والنجاح .

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دميتري ميدفيديف روسيا عيد الأضحى

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