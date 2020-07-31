وزير الدفاع القبرصي يبحث مع السفير الروسي الوضع الراهن بمنطقة شرق المتوسط
نيقوسيا- (أ ش أ):
بحث وزير الدفاع القبرصي تشارالامبوس بيتريدس السفير الروسي لدى قبرص ستانيسلاف أوسادشي، الوضع الراهن في منطقة شرق البحر المتوسط وسُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وذكرت وزارة الدفاع القبرصية، - في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية الرسمية اليوم الجمعة - أن بيتريدس ناقش التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط مع السفير الروسي، كما أبلغه بالأنشطة العدوانية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وأضافت أن وزير الدفاع والسفير الروسي تبادلا أيضًا وجهات النظر بشأن دور قبرص في المنطقة وكذلك مسألة التعاون الأمني بين البلدين.
من جانبه، هنأ السفير الروسي بيتريدس على توليه مهام منصبه الجديد وتمنى له التوفيق في تلك المهمة، بحسب البيان.
يُشار إلى أن بيتريدس تولى منصب وزير الدفاع أواخر يونيو الماضي.
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