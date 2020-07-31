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الإمارات تسجل 283 حالة إصابة جديدة بكورونا

02:38 م الجمعة 31 يوليه 2020
الإمارات تسجل 283 حالة إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

أبوظبي – (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الجمعة 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلي 60506 حالات.

وذكرت الصحة الإماراتية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه تم تسجيل وفاة مصابين اثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في الإمارات جراء الفيروس إلي 351 حالة، إضافة إلي تسجيل شفاء 283 حالة جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 53909 حالات.

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