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محافظ قنا يزور أسرة مصور مكتب إعلام المحافظة الراحل

12:35 م الجمعة 31 يوليه 2020
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قنا- عبدالرحمن القرشي:

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أسرة أحمد حامد الرشيدي مصور مكتب إعلام محافظة قنا، الذي توفي في شهر مارس الماضي أثناء أداء عمله في جولة ميدانية لنائب محافظ قنا.

رافقه خلال الزيارة كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد والشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعقيد محمود ياسين مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا.

أشرف الداودي قنا أسرة أحمد حامد

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