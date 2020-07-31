ملياردير أمريكي: الأهرامات بناها غرباء جاؤوا من أكوان أخرى
وكالات:
تحدث المهندس والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن إحدى الحقائق التي تعد بديهية، وغرد على حسابه في "تويتر" قائلا إن الأهرامات المصرية بناها غرباء جاؤوا من أكوان أخر، وفق روسيا اليوم الإخبارية.
وأثارت هذه التغريدة الخارجة عن المألوفة، موجة من الردود، تراوحت بين الحيرة والتأييد والمطالبة بالتوضيح والتفسير، لكن الملياردير لم يرد.
ولم يستطع بعض النشطاء الصبر وانتظار الخبر اليقين من إيلون ماسك بشأن بناة الأهرامات "الجدد"، وانهمكوا في البحث عن الأدلة.
وخطر في بال أحدهم في حمى الحماسة لهذا الإعلان المدوي، أن يتذكر أن المصريين أنفسهم، كانوا نقشوا على صروحهم صورة لجسم يشبه الصحن الطائر، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.
الخبر التالى:محافظ قنا يزور أسرة مصور مكتب إعلام المحافظة الراحل
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
93757
عدد المصابين
-
38236
عدد المتعافين
-
4774
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
17130295
عدد المصابين
-
10003911
عدد المتعافين
-
669160
عدد الوفيات
إعلان