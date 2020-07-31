ملياردير أمريكي: الأهرامات بناها غرباء جاؤوا من أكوان أخرى

وكالات:

تحدث المهندس والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن إحدى الحقائق التي تعد بديهية، وغرد على حسابه في "تويتر" قائلا إن الأهرامات المصرية بناها غرباء جاؤوا من أكوان أخر، وفق روسيا اليوم الإخبارية.

وأثارت هذه التغريدة الخارجة عن المألوفة، موجة من الردود، تراوحت بين الحيرة والتأييد والمطالبة بالتوضيح والتفسير، لكن الملياردير لم يرد.

ولم يستطع بعض النشطاء الصبر وانتظار الخبر اليقين من إيلون ماسك بشأن بناة الأهرامات "الجدد"، وانهمكوا في البحث عن الأدلة.

وخطر في بال أحدهم في حمى الحماسة لهذا الإعلان المدوي، أن يتذكر أن المصريين أنفسهم، كانوا نقشوا على صروحهم صورة لجسم يشبه الصحن الطائر، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.