هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 54 ألفا و249 والوفيات 6166
أمستردام- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 54 ألفا و249 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت أمستردام ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6166 وتعافى 200 من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 22 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا .
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