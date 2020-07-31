هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 54 ألفا و249 والوفيات 6166

أمستردام- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 54 ألفا و249 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت أمستردام ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6166 وتعافى 200 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 22 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا .