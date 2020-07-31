كورونا في إسبانيا: الإصابات 285 ألفا و430 والوفيات 28 ألفا و443
مدريد- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 285 ألفا و430 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدريد ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في أسبانيا جراء الفيروس بلغ 28 ألفا و443 وتعافى 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أسبانيا .
الخبر التالى:هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 54 ألفا و249 والوفيات 6166
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
93757
عدد المصابين
-
38236
عدد المتعافين
-
4774
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
17130295
عدد المصابين
-
10003911
عدد المتعافين
-
669160
عدد الوفيات
إعلان