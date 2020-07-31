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كورونا في إسبانيا: الإصابات 285 ألفا و430 والوفيات 28 ألفا و443

10:05 ص الجمعة 31 يوليه 2020
كورونا في إسبانيا: الإصابات 285 ألفا و430 والوفيات 28 ألفا و443

أرشيفية

مدريد- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 285 ألفا و430 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدريد ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في أسبانيا جراء الفيروس بلغ 28 ألفا و443 وتعافى 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أسبانيا .

فيروس كورونا مدريد إسبانيا

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