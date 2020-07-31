أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 67 ألفا و619 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:55 ص الجمعة 31 يوليه 2020
الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 67 ألفا و619 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى أربعة ملايين و494 ألفا و601 حالة، وذلك عقب تسجيل 67 ألفا و619 حالة إصابة جديدة.

وأضافت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 152 ألفا و55 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 1233 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
الولايات المتحدة فيروس كورونا واشنطن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93757

    عدد المصابين

  • 38236

    عدد المتعافين

  • 4774

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17130295

    عدد المصابين

  • 10003911

    عدد المتعافين

  • 669160

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان