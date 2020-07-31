الجيش الليبي يرصد تحرك "مجموعات" من المرتزقة الأجانب
وكالات
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، الخميس، زيادة اعتماد الميليشيات على المرتزقة الأجانب.
وأوضح المحجوب في تصريحات أنه تم رصد نقل مجموعات من المرتزقة، للاقتراب من جبهة المعركة، وفق سكاي نيوز.
وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن نحو 3 آلاف عسكري تركي يشرفون على عمليات ميليشيات طرابلس.
وقال المسماري إن عدد المرتزقة الأجانب ارتفع إلى نحو 20 ألفا، فيما يبدو أنه ترقب لمعركة قد تندلع في أي لحظة بينما يسود الهدوء الحذر مدينتي سرت والجفرة ومحيطهما.
وتتمركز قوات الجيش الوطني الليبي غرب مدينة سرت وغرب وشمال غرب الجفرة بشكل يتيح لها لتصدي لأي هجوم متوقع من قبل المليشيات الموالية لحكومة الوفاق، المسنودة بالمرتزقة المدعومين من تركيا.
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